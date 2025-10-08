Ричмонд
В Сочи возбудили уголовное дело после нападения алабая на двоих детей

Два ребенка в Сочи попали в больницу после атаки соседского алабая. Инцидент произошел вечером 6 октября на переулке Грибном: собака выскочила через открытую калитку и бросилась на школьников, проходивших мимо двора.

Источник: Новая Кубань

Мальчик 10 лет получил рваные раны головы и тела, девочка — укусы в области плеча и груди.

Оба пострадавших госпитализированы, их жизни вне опасности.

Следственный отдел по Хостинскому району возбудил уголовное дело по факту нападения; назначена экспертиза для установления степени тяжести вреда. Алабая усыпили на месте — он был привит. Ход расследования контролирует краевое управление СКР.