Омичка пострадала, сделав замечание пьяной компании

В Омске на улице 2-я Трамвайная произошел вопиющий случай. Женщина сделала замечание компании, распивавшей алкоголь у подъезда. В ответ одна из участниц пьяной группы набросилась на пенсионерку.
По словам очевидцев, конфликт перерос в нападение: обидчица пнула женщину в живот, а затем сбросила ее с лестничного пролета.
В настоящее время в отделе полиции № 4 проводится проверка по данному факту, сообщили omsk.aif.ru в УМВД России по Омской области. С заявлением обратилась 43-летняя жительница Ленинского округа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.