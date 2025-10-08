Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичка пострадала, сделав замечание пьяной компании

В настоящее время в отделе полиции № 4 проводится проверка.

В Омске на улице 2-я Трамвайная произошел вопиющий случай. Женщина сделала замечание компании, распивавшей алкоголь у подъезда. В ответ одна из участниц пьяной группы набросилась на пенсионерку.

По словам очевидцев, конфликт перерос в нападение: обидчица пнула женщину в живот, а затем сбросила ее с лестничного пролета.

В настоящее время в отделе полиции № 4 проводится проверка по данному факту, сообщили omsk.aif.ru в УМВД России по Омской области. С заявлением обратилась 43-летняя жительница Ленинского округа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.