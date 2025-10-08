Омичка пострадала, сделав замечание пьяной компании

В настоящее время в отделе полиции № 4 проводится проверка по данному факту, сообщили omsk.aif.ru в УМВД России по Омской области. С заявлением обратилась 43-летняя жительница Ленинского округа. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.