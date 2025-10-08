Житель Кубани обжалует приговор за госизмену в Верховном суде РФ. Ранее его приговорили к 13 годам лишения свободы. Известно, что осужденный предоставил украинским спецслужбам доступ к камерам видеонаблюдения в отелях в Крыму. Это позволяло следить за дорогами, по которым ездила техника Вооруженных сил РФ. В 2017 году осужденный посещал Украину. На пункте пропуска он познакомился с представителем украинских спецслужб и согласился на сотрудничество. Позже мужчина проживал в Ленинском районе Крыма, где занимался установкой и обслуживанием камер видеонаблюдения в гостиницах. Куратор также получил от фигуранта доступ к базе данных со сведениями о российских пользователях одного из интернет-провайдеров. Теперь осужденный оспорит приговор, пишет «Ъ-Kубань».