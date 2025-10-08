Курьера мошенников задержали в Воронеже

В Воронеже полицейские повязали 30-летнего белгородца по подозрению в посредничестве мошенникам.
По версии правоохранителей, мужчина причастен к хищению более миллиона рублей у 64-летней жительницы Воронежа. 2 сентября пенсионерку по телефону атаковали кибер-мошенники. Позвонили через мессенджер, представившись сотрудниками коммунальных служб, а затем — «Роспотребнадзора» и «ФСБ». Под предлогом защиты от мошенников незнакомцы потребовали передать им 396 тысяч рублей и 1 400 долларов курьеру, а также снять 1 000 000 рублей и положить их в банкомат.
Подозреваемый рассказал, что работал курьером. За свои услуги получал по 5 тысяч с доставки, но при этом якобы был не в курсе преступной схемы.
По факту возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в особо крупном размере». Подозреваемый заключён под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.