Курьера мошенников задержали в Воронеже

По версии правоохранителей, мужчина причастен к хищению более миллиона рублей у 64-летней жительницы Воронежа. 2 сентября пенсионерку по телефону атаковали кибер-мошенники. Позвонили через мессенджер, представившись сотрудниками коммунальных служб, а затем — «Роспотребнадзора» и «ФСБ». Под предлогом защиты от мошенников незнакомцы потребовали передать им 396 тысяч рублей и 1 400 долларов курьеру, а также снять 1 000 000 рублей и положить их в банкомат.