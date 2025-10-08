Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скорая сбила подростка на пешеходном переходе в Алматы

Вечером 7 октября 2025 года в Ауэзовском районе Алматы карета «скорой помощи» сбила 16-летнего юношу на пешеходном переходе. Подростка госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Источник: Пресс-служба акимата Алматы

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.

На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что водитель спецтранспорта следовал по улице Жандосова в восточном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения.

На пересечении с улицей Берегового он допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в южном направлении по обозначенному пешеходному переходу.

Пресс-служба ДП Алматы

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) юношу 2009 года рождения госпитализировали.

Теперь сотрудникам полиции Ауэзовского района предстоит выяснить все обстоятельства.