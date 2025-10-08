Скорая сбила подростка на пешеходном переходе в Алматы

Видео инцидента опубликовано в социальных сетях.
На запрос корреспондента в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что водитель спецтранспорта следовал по улице Жандосова в восточном направлении по полосе, предназначенной для встречного движения.
На пересечении с улицей Берегового он допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в южном направлении по обозначенному пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) юношу 2009 года рождения госпитализировали.
Теперь сотрудникам полиции Ауэзовского района предстоит выяснить все обстоятельства.