Подросток из Красноярска вступил в ряды украинского националистического объединения (видео)

Об этом сообщили в Следственном комитете.
По версии следствия, в апреле 2024 года юный красноярец, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения «Азов», признанного на территории Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена, начал общаться в мессенджере с участником организации и в конечном итоге вступил в ее ряды с целью борьбы против действующего в России политического режима.
Парень заявил о своей готовности участвовать в деятельности батальона «Азов» и размещать в публичных местах его символику и атрибуты. С апреля по август 2025 года он передавал членам военизированного националистического объединения сведения о штабе волонтерского отряда, который занимается сбором гуманитарной помощи для российских военнослужащих.
Кроме того, подросток предоставил одному из участников террористической организации личные данные своего родственника-военнослужащего ВС РФ, находящегося в зоне боевых действий.
Юношу задержали, на него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Сейчас решается вопрос об избрании парню меры пресечения в виде заключения под стражу. Выполняются необходимые следственные действия.
СК России напоминает, что за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.