Подросток из Красноярска вступил в ряды украинского националистического объединения (видео)

По версии следствия, в апреле 2024 года юный красноярец, являясь сторонником украинского военизированного националистического объединения «Азов», признанного на территории Российской Федерации террористической организацией, деятельность которой запрещена, начал общаться в мессенджере с участником организации и в конечном итоге вступил в ее ряды с целью борьбы против действующего в России политического режима.