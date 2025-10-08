Полиция ищет свидетелей инцидента с избиением на улице Пирогова в Братске

Инцидент произошёл возле магазина разливных напитков на улице Пирогова. В дежурную часть отдела полиции № 3 МУ МВД России «Братское» обратился пострадавший мужчина. Он сообщил, что неизвестный молодой человек нанёс ему удар в область лица. В результате потерпевшему диагностировали травму головы.
Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на магазине, и смогли определить подозреваемого. Его приметы — на вид около 30−40 лет, рост примерно 170−180 см, среднее телосложение. На нем были белая футболка и кроссовки, черные шорты и голубой берет.
Сотрудники полиции призывают разыскиваемого самостоятельно явиться в отдел для дачи объяснений.
Граждан, располагающих информацией о личности этого мужчины, просят сообщить по телефонам —