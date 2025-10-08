Полиция ищет свидетелей инцидента с избиением на улице Пирогова в Братске

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на магазине, и смогли определить подозреваемого. Его приметы — на вид около 30−40 лет, рост примерно 170−180 см, среднее телосложение. На нем были белая футболка и кроссовки, черные шорты и голубой берет.