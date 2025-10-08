Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко

В социальных сетях они пишут искренние слова скорби и поддержки семье. О произошедшем, в частности, высказался сомелье Дониёр Мухаммадиев: «Шеф, покойся с миром, дорогой, мне будет очень не хватать наших бесед после гастроужинов и сервисов в ресторане. Ты лучший». «Не укладывается в голове. Не верится. Это большая потеря для всех, кто Олега знал. Глубочайшие соболезнования и сил родным и семье Олега», — отметила директор по развитию группы ресторанов «Еда и Культура Project» Екатерина Покровская.