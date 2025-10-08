Что говорят коллеги о смерти топового шеф-повара Олега Колисниченко

В социальных сетях они пишут искренние слова скорби и поддержки семье. О произошедшем, в частности, высказался сомелье Дониёр Мухаммадиев: «Шеф, покойся с миром, дорогой, мне будет очень не хватать наших бесед после гастроужинов и сервисов в ресторане. Ты лучший». «Не укладывается в голове. Не верится. Это большая потеря для всех, кто Олега знал. Глубочайшие соболезнования и сил родным и семье Олега», — отметила директор по развитию группы ресторанов «Еда и Культура Project» Екатерина Покровская.
«Как так? 4 дня назад только общались. Соболезную родным. Спи спокойно, Олег», — написал шеф-повар ресторана «Брассерия» в Казани.
Соболезнования также выразили иностранные коллеги Олега, гастрокритики и ученики, работавшие когда-то в заведениях под его началом.
Напомним, Олегу Колисниченко стало плохо прямо на рабочем месте в ресторане Pinci, у него случился инсульт. Врачи диагностировали тромб в сонной артерии и провели экстренную операцию, но позже у шефа развился отек мозга. Несмотря на повторное вмешательство, он ушел из жизни через четыре дня после госпитализации. Ему было 37 лет. Прощание состоится в церкви на Зеленском съезде, 3 завтра, 9 октября, в 11:00.