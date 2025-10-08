В Новосибирске иностранца обвиняют в контрабанде крупной суммы наличных

По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина планировал вылет за границу и не задекларировал наличные, которые превышали допустимый порог. В его ручной клади сотрудники аэропорта обнаружили 20 тысяч долларов США, одну тысячу евро и 50 тысяч рублей.