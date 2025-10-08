Ричмонд
В Новосибирске иностранца обвиняют в контрабанде крупной суммы наличных

Транспортная прокуратура направила дело в суд после задержания в аэропорту Толмачево.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение против 36-летнего иностранного гражданина за контрабанду наличных денег через международный аэропорт Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2025 года мужчина планировал вылет за границу и не задекларировал наличные, которые превышали допустимый порог. В его ручной клади сотрудники аэропорта обнаружили 20 тысяч долларов США, одну тысячу евро и 50 тысяч рублей.

Обвиняемый обвиняется по части 1 статьи 200.1 УК РФ — контрабанда наличных в крупном размере. Дело передано в Обской городской суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.