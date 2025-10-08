Ричмонд
СКР завершил расследование дела экс-чиновника Минобороны РФ и бизнесмена Кубани

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

Источник: Коммерсантъ

Первый обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, второй — в даче взятки (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 291 УК РФ соответственно). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Следствие установило, что в 2021—2022 годах Юрий Кузнецов, занимавший должность начальника восьмого управления Генштаба ВС РФ, получил от господина Мартиросяна взятку в виде земельного участка и здания в Краснодарском крае. Взамен чиновник способствовал заключению государственных контрактов и договоров на услуги гостиницам бизнесмена. Общая стоимость переданной недвижимости превысила 80 млн руб.

При обысках в местах проживания и регистрации обвиняемого изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Арестованы также средства на банковских счетах. Общая сумма обнаруженного имущества составила более 260 млн руб.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.