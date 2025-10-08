В Москве выявили порядка 4,5 тыс. мигрантов с опасными заболеваниями

Дудник добавил, что за 9 месяцев также выявлены более 1,6 тыс. иностранных граждан с признаками употреблениями наркотических веществ. Они также удалены из страны. Кроме того, по словам врио начальника управления, свыше 150 иностранных граждан уехали из РФ, так как изменили установочные данные. Полицейские также выявили порядка 240 мигрантов, находящихся розыске.