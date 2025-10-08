Пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание шпал во Владивостоке

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Фадеева во Владивостоке. На открытой территории началось возгорание деревянных шпал, которое быстро распространилось по площади. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.