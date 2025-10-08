Пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание шпал во Владивостоке

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Фадеева во Владивостоке. На открытой территории началось возгорание деревянных шпал, которое быстро распространилось по площади. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Оперативная реакция пожарных подразделений позволила минимизировать последствия происшествия. Уже спустя 10 минут после получения сообщения о возгорании на месте работали специалисты МЧС России.
По прибытии пожарных расчетов ситуация была очень серьезной: шпалы полностью охватило пламя, в воздух поднимались густые клубы черного дыма. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано на площади около 300 квадратных метров. Специалисты продолжают работу по разбору завалов и проливке места пожара для исключения повторного возгорания.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать. Ситуация находится под полным контролем оперативных служб.
