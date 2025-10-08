Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные МЧС России успешно ликвидировали возгорание шпал во Владивостоке

Инцидент произошел в районе улицы Фадеева в краевой столице.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел сегодня днем в районе улицы Фадеева во Владивостоке. На открытой территории началось возгорание деревянных шпал, которое быстро распространилось по площади. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Оперативная реакция пожарных подразделений позволила минимизировать последствия происшествия. Уже спустя 10 минут после получения сообщения о возгорании на месте работали специалисты МЧС России.

По прибытии пожарных расчетов ситуация была очень серьезной: шпалы полностью охватило пламя, в воздух поднимались густые клубы черного дыма. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

В настоящее время открытое горение полностью ликвидировано на площади около 300 квадратных метров. Специалисты продолжают работу по разбору завалов и проливке места пожара для исключения повторного возгорания.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, человеческих жертв удалось избежать. Ситуация находится под полным контролем оперативных служб.

Ранее «КП» писала, что в Приморье штраф за поджоги увеличили до двух миллионов рублей.