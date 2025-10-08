Голодные медведи штурмуют Приангарье — свалки манят сильнее леса

В иркутской области участились случаи выхода медведей к людям к населенным пунктам. Народный фронт в своем тг-канале (18+) опубликовал подборку видео от очевидцев, на которых голодные животные приходят в поисках еды к домам и не боятся людей. По данным МВД, за два месяца зарегистрировано 50 таких случаев, двое человек пострадали от нападений, пишет ИА IrkutskMedia.