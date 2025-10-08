Голодные медведи штурмуют Приангарье — свалки манят сильнее леса

В иркутской области участились случаи выхода медведей к людям к населенным пунктам. Народный фронт в своем тг-канале (18+) опубликовал подборку видео от очевидцев, на которых голодные животные приходят в поисках еды к домам и не боятся людей. По данным МВД, за два месяца зарегистрировано 50 таких случаев, двое человек пострадали от нападений, пишет ИА IrkutskMedia.
Чаще всего медведей замечают в Усть-Илимском, Братском, Нижнеилимском и Слюдянском районах. Даже собаки уже привыкли к их визитам и безуспешно пытаются отогнать хищников.
Как сообщает Народный фронт, рост числа встреч с медведями связан с человеческим фактором. Вблизи посёлков остаются несанкционированные свалки, привлекающие животных запахом еды. Кроме того, лесные пожары, вырубки и слабый урожай ягод и грибов лишают зверей естественных источников питания.
Ситуацию усугубляет рост популяции, по словам экспертов, за последние 10 лет число бурых медведей в Иркутской области увеличилось в 2,5 раза — до 23 тысяч особей. При этом лимит на отстрел составляет 4 тысячи животных в год, но фактически добывается около 400. Причинами называют нехватку опытных охотников, собак, а также отсутствие стимулирующих выплат.
На данный момент, региональное отделение Народного фронта совместно с федеральными экспертами намерено добиваться изменений в регулирований численности хищников. Среди возможных мер — упрощение лицензирования охотников, продление сроков охоты и введение премий за регулирование численности бурых медведей.
напомним, В период с 26 по 28 сентября правоохранители зафиксировали 13 фактов выхода медведей к населенным пунктам Иркутской области. Дикие звери приближались к людям в Братском, Нижнеилимском, Слюдянском районах и Усть-Илимском округе.