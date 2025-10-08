Волгоград накрыло облаком опасной копоти и мелкодисперсных частиц

На метеостанции в районе СХИ рост частиц PM10 начался около 6:00. C 19 мкг/м3 к 10:15 их концентрация в воздухе возросла в четыре раза до опасного уровня в 84 мкг/м3. В это же самое время произошёл всплеск концентрации частиц PM2,5, с 9 мкг/м3 до 48 мкг/м3.