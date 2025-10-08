Местные ничего не услышали. Что происходит на месте убийства архитектора в центре Петербурга

Утром 8 октября архитектора, спроектировавшего современную станцию метро «Горьковская», расстреляли в доме, где он жил с семьей. Как писала «Фонтанка», мужчина собирался отвезти свою 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, откуда возник человек с автоматом. Он выстрелил архитектору в затылок.