Местные ничего не услышали. Что происходит на месте убийства архитектора в центре Петербурга

У дома на улице Кременчугской, где утром 8 октября был расстрелян архитектор, сейчас обстановка достаточно спокойная. Как передает корреспондент «Фонтанки», на месте работают правоохранители.

6фотографий

«На улице много зевак, наблюдают. Местные жители говорят, что ничего не видели и не слышали. Работают здесь сейчас сотрудники Следственного комитета и полиции. Стоит машина скорой помощи. В целом обстановка спокойная», — рассказал корреспондент «Фонтанки», находящийся на месте происшествия.

Одна из жительниц соседнего подъезда рассказала нашему корреспонденту, что утром правоохранители просили местных выйти на улицу, так как в соседних апартаментах случился пожар.

Утром 8 октября архитектора, спроектировавшего современную станцию метро «Горьковская», расстреляли в доме, где он жил с семьей. Как писала «Фонтанка», мужчина собирался отвезти свою 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, откуда возник человек с автоматом. Он выстрелил архитектору в затылок.

В это же время из апартаментов, находящихся этажом ниже, повалил дым. Внутри был обнаружен стрелок, покончивший с собой.