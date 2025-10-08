Местные ничего не услышали. Что происходит на месте убийства архитектора в центре Петербурга

«На улице много зевак, наблюдают. Местные жители говорят, что ничего не видели и не слышали. Работают здесь сейчас сотрудники Следственного комитета и полиции. Стоит машина скорой помощи. В целом обстановка спокойная», — рассказал корреспондент «Фонтанки», находящийся на месте происшествия.
Одна из жительниц соседнего подъезда рассказала нашему корреспонденту, что утром правоохранители просили местных выйти на улицу, так как в соседних апартаментах случился пожар.
Утром 8 октября архитектора, спроектировавшего современную станцию метро «Горьковская», расстреляли в доме, где он жил с семьей. Как писала «Фонтанка», мужчина собирался отвезти свою 10-летнюю дочь в школу. Они подошли к лифту, откуда возник человек с автоматом. Он выстрелил архитектору в затылок.
В это же время из апартаментов, находящихся этажом ниже, повалил дым. Внутри был обнаружен стрелок, покончивший с собой.