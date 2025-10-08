В Ленинском районе Иркутска 12 подростков пострадали от укусов бездомных собак

В Ленинском районе Иркутска 12 подростков в возрасте от 8 до 17 пострадали от укусов бездомных собак в 2024 и 2025 годах. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, животные нападали на детей во дворах жилых домов.
— Известно, что все собаки были чипированы. У пострадавших были диагностированы: ссадины и раны ягодицы, штамп-ссадина правого бедра и укус правой голени, — прокомментировали в пресс-службе суда.
Суд рассмотрит иски о компенсации морального вреда в пользу потерпевших детей.
