В Красноярске задержали примкнувшего к «Азову» несовершеннолетнего. Видео

Следователи главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело в отношении молодого человека. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса — участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом до 500 тыс. руб.