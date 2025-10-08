В Минске нетрезвый мужчина ударил подростка и угрожал прохожему ножом

Партизанским города Минска районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства особо злостного хулиганства.
Следствием установлено, что днем 6 октября этого года 63-летний житель Минска находился в состоянии алкогольного опьянения в автобусе, где ехали студенты столичного колледжа. Из-за громкого разговора подростков мужчина разозлился и ударил телефоном по голове 15-летнюю девочку.
Вскоре они все вместе покинули общественный транспорт на одной из остановок. Молодой человек, ставший свидетелем того, как фигурант ударил его подругу, обратился за помощью к прохожим. Заметив это, житель столицы достал нож из рюкзака и направился к ним. Он приставил оружие к горлу 18-летнего юноши, однако на защиту товарища бросился его друг. Общими усилиями им удалось обезвредить нападавшего и удерживать до прибытия сотрудников милиции.
Во время допроса подозреваемый не смог дать вразумительного объяснения своему поступку, оправдываясь лишь алкогольным опьянением.
По данному факту возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. В настоящее время мужчина задержан.