В Минске нетрезвый мужчина ударил подростка и угрожал прохожему ножом

Вскоре они все вместе покинули общественный транспорт на одной из остановок. Молодой человек, ставший свидетелем того, как фигурант ударил его подругу, обратился за помощью к прохожим. Заметив это, житель столицы достал нож из рюкзака и направился к ним. Он приставил оружие к горлу 18-летнего юноши, однако на защиту товарища бросился его друг. Общими усилиями им удалось обезвредить нападавшего и удерживать до прибытия сотрудников милиции.