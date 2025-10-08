Силовики задержали двух сотрудников прокуратуры, которые за деньги обещали «положительно» решить вопрос с уголовным делом

В ходе спецоперации в городе Бекабад были задержаны с поличным начальник отдела в Гулистанском районе и старший оперативный сотрудник Бекабадского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Они получили 25 тысяч долларов от гражданина за содействие в решении уголовного дела.