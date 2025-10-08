Ричмонд
Силовики задержали двух сотрудников прокуратуры, которые за деньги обещали «положительно» решить вопрос с уголовным делом

Vaib.uz (Узбекистан. 8 октября). В Ташкентской области оперативники Службы государственной безопасности провели задержание двух сотрудников прокуратуры, которые за вознаграждение обещали «урегулировать» вопросы с уголовным делом.

Источник: Vaib.Uz

В ходе спецоперации в городе Бекабад были задержаны с поличным начальник отдела в Гулистанском районе и старший оперативный сотрудник Бекабадского городского отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Они получили 25 тысяч долларов от гражданина за содействие в решении уголовного дела.

Как выяснило следствие, задержанные обещали «положительное» решение в отношении неформального руководителя четырёх компаний и других лиц, проходящих по уголовному делу, возбужденному по части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов) Уголовного кодекса. Дело в настоящее время рассматривается судом Зангиотинского района.

Кроме того, сотрудники прокуратуры пообещали признать незаконными камеральные налоговые проверки, проведённые Сырдарьинским областным управлением налоговой службы в отношении еще двух компаний.

В ходе доследственной проверки было установлено, что задержанные ранее уже получили 108 тысяч долларов от того же неформального руководителя компаний за уменьшение суммы ущерба, выявленного при налоговой проверке.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 пункт «а» (мошенничество в особо крупном размере) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.