В Уфе монтажник упал в неогороженный вентиляционный проем

Расследование установило, что отверстие для вентиляции было закрыто листом фанеры, который сдвинулся во время работ. В момент несчастного случая ограждения опасной зоны не было. Кроме того, пояснила руководитель Гострудинспекции в республике Татьяна Астрелина, пострадавшего допустили к опасным работам без надлежащего обучения по охране труда. Материалы расследования передали в органы следствия.