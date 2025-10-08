Супруги-минчане потеряли 57 тысяч рублей после письма якобы из налоговой

Изначально минчанину позвонили в мессенджере якобы из «Белпочты». Мнимый сотрудник сказала, что мужчине пришло письмо из налоговой и попросил продиктовать паспортные данные и адрес. Почти сразу перезвонил уже другой аферист, заявивший, что он правоохранитель, и что мошенники завладели личными данными мужчины.