Супруги-минчане потеряли 57 тысяч рублей после письма якобы из налоговой

В Минске супруги лишились 57 тысяч рублей, поверив аферистам. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Изначально минчанину позвонили в мессенджере якобы из «Белпочты». Мнимый сотрудник сказала, что мужчине пришло письмо из налоговой и попросил продиктовать паспортные данные и адрес. Почти сразу перезвонил уже другой аферист, заявивший, что он правоохранитель, и что мошенники завладели личными данными мужчины.
Белоруса убедили, что ему грозит уголовное дело и обыск с конфискацией сбережений. И по классической схеме сказали деньги «задекларировать». Минчанин, не задумываясь, перевел на счет мошенников 51 тысячу белорусских рублей. А потом под выдуманным предлогом передал и данные банковской карты своей жены.
Только когда со счета супруги списались 6000 рублей, супруги поняли, что их обманули и пошли в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
Ранее СК рассказал, как минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка.