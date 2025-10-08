Ричмонд
Супруги-минчане потеряли 57 тысяч рублей после письма якобы из налоговой

Мошенники забрали у супругов из Минска 57 тысяч рублей, притворившись почтой и налоговой.

Источник: Комсомольская правда

В Минске супруги лишились 57 тысяч рублей, поверив аферистам. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Изначально минчанину позвонили в мессенджере якобы из «Белпочты». Мнимый сотрудник сказала, что мужчине пришло письмо из налоговой и попросил продиктовать паспортные данные и адрес. Почти сразу перезвонил уже другой аферист, заявивший, что он правоохранитель, и что мошенники завладели личными данными мужчины.

Белоруса убедили, что ему грозит уголовное дело и обыск с конфискацией сбережений. И по классической схеме сказали деньги «задекларировать». Минчанин, не задумываясь, перевел на счет мошенников 51 тысячу белорусских рублей. А потом под выдуманным предлогом передал и данные банковской карты своей жены.

Только когда со счета супруги списались 6000 рублей, супруги поняли, что их обманули и пошли в милицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Ранее СК рассказал, как минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка.