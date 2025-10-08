Омский суд отправил в колонию женщину, жестоко избившую грудничка

Установлено, что осужденная нанесла младенцу не менее трех ударов ногой по телу. Причиной агрессии женщины стало то, что малыш открыл печку и замарался. В результате у мальчика диагностировали переломы ребер и многочисленные телесные повреждения. Медики классифицировали их как тяжкий вред здоровью.