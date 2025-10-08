Омский суд отправил в колонию женщину, жестоко избившую грудничка

СУ СК России по Омской области расследовало уголовное дело против 19-летней жительницы села Юрьево. Молодую мать признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему 11-месячному сыну и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Инцидент произошел 12 января 2025 года.
Установлено, что осужденная нанесла младенцу не менее трех ударов ногой по телу. Причиной агрессии женщины стало то, что малыш открыл печку и замарался. В результате у мальчика диагностировали переломы ребер и многочисленные телесные повреждения. Медики классифицировали их как тяжкий вред здоровью.
Ранее фигурантка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В ходе судебного процесса она полностью признала свою вину.
Сельчанке назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее «КП Омск» сообщила о задержании браконьеров, выбросивших тушу лося на свалку.