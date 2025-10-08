Ричмонд
Экс-главу района Башкирии поймали на крупной взятке: посредник отделался штрафом

Житель Башкирии отделался штрафом за посредничество во взятке экс-главе района.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе вынесли приговор мужчине, его признали виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Мужчина, как сообщает пресс-служба Следственного комитет республики, участвовал в передаче взятки бывшему главе администрации Мелеузовского района — трех квартир общей стоимостью свыше четырех миллионов рублей.

Согласно версии следствия, все происходило в 2020—2022. За переданную недвижимость экс-чиновник должен был обеспечить заключение договоров аренды земельных участков в парковой зоне города, получение разрешения на строительство многоквартирных домов и общее покровительство предпринимательской деятельности взяткодателя.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и МВД. На время следствия подсудимый был под домашним арестом.

Сначала суд назначил мужчине штрафа в 2,8 миллиона рублей, но потом наказание стало менее жестким.

— Смягчено до 2,7 млн рублей, в связи с зачетом времени, проведенном под домашним арестом. Также судом конфискованы и обращены в доход государства изъятые у посредника более 1,5 млн рублей, — сообщает СК.

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Мелеузовского района продолжает рассматриваться в суде. Действиям взяткодателя также дана соответствующая правовая оценка.