В Самаре железнодорожник спас девушку, упавшую под колеса поезда

Девушке стало плохо и она упала на рельсы.

Источник: АиФ

На железнодорожном вокзале Самары едва не произошла трагедия. Пассажирка поезда Орск — Москва во время длительной остановки вышла на перрон, но внезапно почувствовала себя плохо и упала с платформы прямо на рельсы — в тот момент мимо проходил состав.

Случайным свидетелем происшествия оказался Анатолий Федяев, железнодорожник из Моршанска, приехавший в Самару для участия в акции «Донорский экспресс». Он заметил падение краем глаза и мгновенно бросился на помощь: схватил девушку за одежду и удерживал, пока поезд не проехал. После этого помог ей подняться на платформу, оказал первую помощь и расспросил о самочувствии.

25-летняя пострадавшая отделалась рассеченной бровью. Она не помнила момент падения, но предположила, что у нее резко упало давление — подобные ситуации случались и раньше.

Анатолий признается, что случившееся стало для него шоком, но в критической ситуации он вспомнил все инструкции по технике безопасности и действовал четко и быстро. Девушку увезла скорая помощь, а железнодорожник рассказал о происшествии полиции.

Из-за задержки он смог вернуться домой лишь на следующий день, но теперь руководство планирует наградить его за проявленное мужество.