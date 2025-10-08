В Самаре железнодорожник спас девушку, упавшую под колеса поезда

Случайным свидетелем происшествия оказался Анатолий Федяев, железнодорожник из Моршанска, приехавший в Самару для участия в акции «Донорский экспресс». Он заметил падение краем глаза и мгновенно бросился на помощь: схватил девушку за одежду и удерживал, пока поезд не проехал. После этого помог ей подняться на платформу, оказал первую помощь и расспросил о самочувствии.