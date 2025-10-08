В Минске водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

Сегодня ночью 55-летний водитель автомобиля Isuzu двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 55-го километра он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем МАЗ. От удара Isuzu опрокинулся. Предположительно, мужчина уснул во время движения.
Водители доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД города Минска и следственно-оперативная группа.
Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.