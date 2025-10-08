В Минске водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

Сегодня ночью 55-летний водитель автомобиля Isuzu двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 55-го километра он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем МАЗ. От удара Isuzu опрокинулся. Предположительно, мужчина уснул во время движения.