В Минске водитель уснул за рулем и врезался в грузовик

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель уснул за рулем и столкнулся с грузовиком. Об этом БЕЛТА УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Сегодня ночью 55-летний водитель автомобиля Isuzu двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 55-го километра он совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем МАЗ. От удара Isuzu опрокинулся. Предположительно, мужчина уснул во время движения.

Водители доставлены в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД города Минска и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает, что управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, запрещено. В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь.