МВД сказало о задержании директора и работников стройпредприятия в Беларуси

В Брестской области задержаны директор стройфирмы, воровавший стройматериалы с подчиненными. Подробности рассказали в МВД.
Как выяснили правоохранители, 49-летний директор вместе с подчиненными на строительном предприятии Березовского района намерено воровали излишки пенополистирольных теплоизоляционных плит. Излишки продукции они создавали искусственно, а затем продавали ее двум другим фирмам.
За два года злоумышленники украли и продали в розницу более двух тысяч кубометров стройматериалов на сумму свыше 280 тысяч рублей.
Фигурантов будут судить за хищение в особо крупном размере, им грозит до 12 лет лишения свободы. Ущерб обвиняемые частично возместили.