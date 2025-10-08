Застряли на реке в сотне километров от дома: рыбалка едва не обернулась трагедией для пяти сибиряков

5 октября спасатели Приангарья получили тревожный сигнал из Тайшета: на дикой реке Тагул, в ста километрах вверх по течению от деревни Георгиевки, застряли пятеро рыбаков — женщина, её сын и трое его друзей. Их экспедиция пошла не по плану, когда две лодки вышли из строя: перестали работать мотор резиновой и двигатель аэролодки. Вернуться обратно было невозможно. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.