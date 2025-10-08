Ричмонд
Крупный пожар произошел после ДТП с лосем на трассе в области Абай

Семей. 8 октября. КазТАГ — Вблизи села Жыланды Бескарагайского района, водитель Toyota Corolla совершил наезд на лося. В это время водитель грузовика DAF, следовавший во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся и загорелся, сообщает YK-News.kz.

Источник: YK-news.kz

«Вблизи села Жыланды Бескарагайского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla совершил наезд на лося. Водитель грузового автомобиля DAF, который ехал во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

28-летний водитель оказался заблокирован в кабине. Очевидцем происшествия стал 26-летний охранник ТОО «Арлан Восток» Александр Ведищев. Он вытащил пострадавшего из автомобиля за несколько секунд до взрыва.

Александр вместе с другими очевидцами доставил мужчину навстречу бригаде скорой помощи в сопровождении полицейских.

Пострадавший с ожогами до 50% поверхности тела был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП Семея.