Крупный пожар произошел после ДТП с лосем на трассе в области Абай

Семей. 8 октября. КазТАГ — Вблизи села Жыланды Бескарагайского района, водитель Toyota Corolla совершил наезд на лося. В это время водитель грузовика DAF, следовавший во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением, в результате чего большегруз опрокинулся и загорелся, сообщает YK-News.kz.