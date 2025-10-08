Крупный пожар произошел после ДТП с лосем на трассе в области Абай

«Вблизи села Жыланды Бескарагайского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla совершил наезд на лося. Водитель грузового автомобиля DAF, который ехал во встречном направлении, пытаясь избежать столкновения, не справился с управлением», — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.
28-летний водитель оказался заблокирован в кабине. Очевидцем происшествия стал 26-летний охранник ТОО «Арлан Восток» Александр Ведищев. Он вытащил пострадавшего из автомобиля за несколько секунд до взрыва.
Александр вместе с другими очевидцами доставил мужчину навстречу бригаде скорой помощи в сопровождении полицейских.
Пострадавший с ожогами до 50% поверхности тела был госпитализирован в реанимационное отделение БСМП Семея.