Автомобиль сгорел после ДТП в Актау: пострадали четыре человека

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Актау — пострадали четыре человека. Подробности рассказали в ДЧС региона, передает издание «Лада».

Источник: lada.kz

По информации издания, авария случилась вечером 7 октября в 32А микрорайоне. Один из автомобилей — Hyundai — загорелся сразу после столкновения и полностью выгорел.

В ДЧС региона пояснили, что произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Hyundai Tucson. В результате аварии произошло возгорание автомобиля Hyundai Elantra, в котором было установлено газобаллонное оборудование объемом 42 литра.

В результате происшествия пострадал владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.

На место выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 21:45.