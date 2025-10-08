Автомобиль сгорел после ДТП в Актау: пострадали четыре человека

По информации издания, авария случилась вечером 7 октября в 32А микрорайоне. Один из автомобилей — Hyundai — загорелся сразу после столкновения и полностью выгорел.
В ДЧС региона пояснили, что произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Hyundai Tucson. В результате аварии произошло возгорание автомобиля Hyundai Elantra, в котором было установлено газобаллонное оборудование объемом 42 литра.
В результате происшествия пострадал владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.
На место выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 21:45.