Жители Волгограда перевели мошенникам почти 4 млн рублей

В Волгоградской области вновь зафиксированы случаи, когда жители региона становятся жертвами телефонных мошенников. За последние дни два человека потеряли в общей сложности почти 4 миллиона рублей, поверив в уловки злоумышленников о несуществующих «безопасных счетах», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
Одной из пострадавших стала 62-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником некой государственной организации. Под предлогом предотвращения «незаконных списаний» с ее банковской карты, мошенник убедил женщину перевести почти 2 миллиона рублей на счета, которые он указал. Пенсионерка, следуя инструкциям афериста, лишилась всех своих сбережений.
Аналогичная история произошла и с 55-летним жителем Городищенского района Волгоградской области. Мужчина также попался на удочку злоумышленников и через банкомат перевел 1,8 миллиона рублей на счета неизвестных лиц, поверив в обещания о сохранности средств.
По обоим фактам полиция Волгоградской области возбудила уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно ведут оперативные мероприятия, направленные на установление личностей преступников и их задержание.