Жители Волгограда перевели мошенникам почти 4 млн рублей

Одной из пострадавших стала 62-летняя жительница Дзержинского района Волгограда. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником некой государственной организации. Под предлогом предотвращения «незаконных списаний» с ее банковской карты, мошенник убедил женщину перевести почти 2 миллиона рублей на счета, которые он указал. Пенсионерка, следуя инструкциям афериста, лишилась всех своих сбережений.