Появились кадры с места стрельбы в сторону сотрудника ФСБ в Омской области

Прокуратура Омской области сообщает в среду, 8 октября 2025 года, о возбуждении уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Республики Алтай. Он обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Источник: пресс-служба прокуратуры Омской области

«По версии следствия, 7 октября данный гражданин на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе Омской области не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника ПУ ФСБ России по Омской области, осуществлявшего оперативно-разыскные мероприятия, попав в его автомобиль», — передает ведомство.

Как заявляется, мужчина был задержан, карабин изъят и направлен на экспертизу. Его позиция и мотивы не приводятся.

Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В региональной прокуратуре опубликовали кадры с места происшествия.