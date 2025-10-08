Появились кадры с места стрельбы в сторону сотрудника ФСБ в Омской области

«По версии следствия, 7 октября данный гражданин на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе Омской области не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника ПУ ФСБ России по Омской области, осуществлявшего оперативно-разыскные мероприятия, попав в его автомобиль», — передает ведомство.
Как заявляется, мужчина был задержан, карабин изъят и направлен на экспертизу. Его позиция и мотивы не приводятся.
Решается вопрос о заключении мужчины под стражу. В случае доказательства вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В региональной прокуратуре опубликовали кадры с места происшествия.