Появились кадры с места стрельбы в сторону сотрудника ФСБ в Омской области

«По версии следствия, 7 октября данный гражданин на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе Омской области не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника ПУ ФСБ России по Омской области, осуществлявшего оперативно-разыскные мероприятия, попав в его автомобиль», — передает ведомство.