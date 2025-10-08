Экс-мэра Назарова Владимира Саара отправили в СИЗО на 2 месяца

Бывший чиновник будет находиться в СИЗО до 7 декабря 2025 года, сообщили в прокуратуре.
Во время избрании меры пресечения Владимиру Саару, суд учел позицию прокурора. Сторона обвинения посчитала, что бывший градоначальник может скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей по делу, поэтому должен находиться в следственном изоляторе.
Напомним, в отношении Владимира Саара возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 год обвиняемый будучи в должности мэра Назарова достиг договоренности с ООО «ПромСтрой» о получении незаконного денежного вознаграждения.
Взятка предназначалась за предоставление преимуществ при заключении и исполнении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в городе и составила 3,5 млн рублей. Своими незаконными действиями бывший чиновник помог ООО «ПромСтрой» одержать победу в конкурсной процедуре и заключить контракт на сумму 100 млн рублей.