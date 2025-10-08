Экс-мэра Назарова Владимира Саара отправили в СИЗО на 2 месяца

Напомним, в отношении Владимира Саара возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Предварительно установлено, что в период с 2023 по 2024 год обвиняемый будучи в должности мэра Назарова достиг договоренности с ООО «ПромСтрой» о получении незаконного денежного вознаграждения.