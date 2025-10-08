Экс-чиновник и предприниматель получили условные сроки за хищение 1,4 млн рублей сельхозсубсидии в Новосибирской области

«В 2016 году обвиняемые предоставили в министерство сельского хозяйства Новосибирской области заведомо ложные документы и незаконно получили 1,4 млн рублей бюджетных средств», — сообщили в СК по регионy.
Преступление квалифицировано по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ходе следствия все похищенные средства были полностью возвращены в бюджет.
Мерами наказания стали 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, штраф 500 тысяч рублей для каждого осужденного и дополнительный запрет для экс-главы сельсовета занимать определенные должности в течение 2 лет.