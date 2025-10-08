В Петербурге возбудили дело после убийства архитектора Супоницкого

По данным следствия, утром в среду в доме обнаружили тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями. Ранее потерпевший вышел провожать дочь в школу. У лифта он встретил соседа, тот выстрелил из карабина. После этого стрелявший спустился в свою квартиру этажом ниже и покончил с собой.