Нижегородский СК предъявил обвинение вору в законе Лехе Московскому

В мае текущего года в результате совместной операции сотрудников СК России, УФСБ, ГУ МВД и бойцов СОБР Росгвардии незаконные игорные заведения были ликвидированы. В рамках расследования были задержаны пятнадцать человек, включая жителя столицы. Всем фигурантам предъявлены обвинения по статье 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Семеро из них заключены под стражу, двое помещены под домашний арест, а остальные находятся под подпиской о невыезде. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, собирать доказательства и выявлять соучастников.