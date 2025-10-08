Экс-директору базы флота предъявлено обвинение в нецелевом использовании 23 млн рублей

Обвиняемой инкриминируется нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере.
Следствие установило, что в период с сентября 2022 по июнь 2023 года федеральные средства, выделенные на модернизацию научно-исследовательского флота, были направлены на иные цели. Общая сумма нецелевого расходования превысила 23 миллиона рублей, что нарушало условия предоставления бюджетной субсидии.
Собранные по делу доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в Центральный районный суд Калининграда. Материалы расследования переданы для судебного рассмотрения по существу предъявленного обвинения.