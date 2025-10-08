Экс-директору базы флота предъявлено обвинение в нецелевом использовании 23 млн рублей

Следствие установило, что в период с сентября 2022 по июнь 2023 года федеральные средства, выделенные на модернизацию научно-исследовательского флота, были направлены на иные цели. Общая сумма нецелевого расходования превысила 23 миллиона рублей, что нарушало условия предоставления бюджетной субсидии.