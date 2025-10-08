Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-директору базы флота предъявлено обвинение в нецелевом использовании 23 млн рублей

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Атлантической базы флота, входящей в структуру Института океанологии РАН.

Источник: KaliningradToday

Обвиняемой инкриминируется нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с сентября 2022 по июнь 2023 года федеральные средства, выделенные на модернизацию научно-исследовательского флота, были направлены на иные цели. Общая сумма нецелевого расходования превысила 23 миллиона рублей, что нарушало условия предоставления бюджетной субсидии.

Собранные по делу доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в Центральный районный суд Калининграда. Материалы расследования переданы для судебного рассмотрения по существу предъявленного обвинения.