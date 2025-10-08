Один человек пострадал в ДТП с учебной машиной на Даурской в Казани

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, причиной ДТП стал проезд на запрещающий сигнал светофора.
По данным ведомства, в результате столкновения пострадал 24-летний водитель Chery.
Сегодня на пересечении улиц Даурская — Аметьевская магистраль в Казани учебная машина Chery столкнулась с легковушкой Toyota.
