СК: минчанин ударил по голове девочку в автобусе и взялся за нож, когда за нее заступились

В Минске пенсионер ударил девочку по голове в автобусе и угрожал прохожим ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионер напал на девочку-подростка в автобусе, а на улице схватился за нож. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.

Инцидент с нападением произошел 6 октября. Днем 63-летний мужчина в изрядном подпитии ехал в автобусе, где ему не понравились столичные студенты. Молодые люди громко разговаривали, и пенсионер из-за этого ударил телефоном по голове 15-летнюю девушку.

На одной из остановок они вышли из автобуса и студент, чью подругу ударил мужчина, попросил прохожих заступиться за нее и помочь. Пенсионера это еще больше разозлило, он достал нож из рюкзака и приставил лезвие к горлу 18-летнего парня. В конфликт вмешался еще один студент, вместе они скрутили и держали агрессора до приезда милиции.

В милиции задержанный оправдывался тем, что был пьян.

Пенсионера будут судить за злостное хулиганство (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).

Еще МВД сказало о задержании директора и работников стройпредприятия в Беларуси.

А супруги-минчане потеряли 57 тысяч рублей после письма якобы из налоговой.