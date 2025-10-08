СК: минчанин ударил по голове девочку в автобусе и взялся за нож, когда за нее заступились

В Минске пенсионер напал на девочку-подростка в автобусе, а на улице схватился за нож. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по городу Минску.
Инцидент с нападением произошел 6 октября. Днем 63-летний мужчина в изрядном подпитии ехал в автобусе, где ему не понравились столичные студенты. Молодые люди громко разговаривали, и пенсионер из-за этого ударил телефоном по голове 15-летнюю девушку.
На одной из остановок они вышли из автобуса и студент, чью подругу ударил мужчина, попросил прохожих заступиться за нее и помочь. Пенсионера это еще больше разозлило, он достал нож из рюкзака и приставил лезвие к горлу 18-летнего парня. В конфликт вмешался еще один студент, вместе они скрутили и держали агрессора до приезда милиции.
В милиции задержанный оправдывался тем, что был пьян.
Пенсионера будут судить за злостное хулиганство (ч.3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).
