На улице Суворова в Хабаровске погиб пешеход

Вечером 8 октября в Хабаровске произошла смертельная авария. На улице Суворова под колеса автомобиля попал пешеход. От полученных травм мужчина скончался до приезда врачей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, около 19:30 водитель автомобиля «Мазда» ехал по улице Суворова и в районе дома № 73Е совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Удар оказался смертельным — мужчине было примерно 60 лет.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.