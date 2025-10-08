На улице Суворова в Хабаровске погиб пешеход

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, около 19:30 водитель автомобиля «Мазда» ехал по улице Суворова и в районе дома № 73Е совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Удар оказался смертельным — мужчине было примерно 60 лет.