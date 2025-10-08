В Перми студента университета задержали за распространение наркотиков

Студента ПГНИУ задержали сотрудники полиции за распространение наркотических веществ, сообщает v-kurse.ru.
По данным портала, молодой человек имел при себе 9 пакетов с запрещёнными веществами. МВД также провели обыск в комнате студента в общежитие университета. Среди прочих вещей сотрудники обнаружили около 10 разных банковских карт.
На время разбирательств студента поместили в следственный изолятор. Там он пробудет до суда.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми сотрудники правоохранительный органов смогли задержать группу, которая фасовала и распространяла наркотики на протяжение года. Они долго оставались незамеченными из-за регулярных смен сим-карт и арендованных квартир. Среди них оказались два подростка и два ребёнка, не достигшие 16-летия. Несмотря на возраст несовершеннолетние получили реальные сроки.