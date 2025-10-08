Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми студента университета задержали за распространение наркотиков

При нём обнаружили 9 пакетиков с запрещённым веществом.

Студента ПГНИУ задержали сотрудники полиции за распространение наркотических веществ, сообщает v-kurse.ru.

По данным портала, молодой человек имел при себе 9 пакетов с запрещёнными веществами. МВД также провели обыск в комнате студента в общежитие университета. Среди прочих вещей сотрудники обнаружили около 10 разных банковских карт.

На время разбирательств студента поместили в следственный изолятор. Там он пробудет до суда.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми сотрудники правоохранительный органов смогли задержать группу, которая фасовала и распространяла наркотики на протяжение года. Они долго оставались незамеченными из-за регулярных смен сим-карт и арендованных квартир. Среди них оказались два подростка и два ребёнка, не достигшие 16-летия. Несмотря на возраст несовершеннолетние получили реальные сроки.