В Перми студента университета задержали за распространение наркотиков

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми сотрудники правоохранительный органов смогли задержать группу, которая фасовала и распространяла наркотики на протяжение года. Они долго оставались незамеченными из-за регулярных смен сим-карт и арендованных квартир. Среди них оказались два подростка и два ребёнка, не достигшие 16-летия. Несмотря на возраст несовершеннолетние получили реальные сроки.