В Минске двое пострадали в ДТП грузовиков на МКАД из-за уснувшего водителя

В Минске произошло жесткое ДТП с грузовиками на МКАД, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Серьезная авария произошла ночью 8 октября на 55-м километре внешнего кольца МКАД. Так, 55-летний водитель грузовика «Исузу» врезался в попутный МАЗ, после чего автомобиль опрокинулся.
— Предположительно, водитель уснул во время движения, — прокомментировали в УГАИ.
После аварии водителей обоих грузовиков доставили в больницу для обследования.
