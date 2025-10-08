Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске двое пострадали в ДТП грузовиков на МКАД из-за уснувшего водителя

Два грузовика жестко столкнулись на МКАД, когда один из водителей уснул.

Источник: Комсомольская правда

В Минске произошло жесткое ДТП с грузовиками на МКАД, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезная авария произошла ночью 8 октября на 55-м километре внешнего кольца МКАД. Так, 55-летний водитель грузовика «Исузу» врезался в попутный МАЗ, после чего автомобиль опрокинулся.

— Предположительно, водитель уснул во время движения, — прокомментировали в УГАИ.

После аварии водителей обоих грузовиков доставили в больницу для обследования.

Еще в СК сообщили, что минчанин ударил по голове девочку в автобусе и взялся за нож, когда за нее заступились.

Кроме того, МВД сказало о задержании директора и работников стройпредприятия в Беларуси.