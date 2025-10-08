Семья Цапка возместила ущерб за разрушенный в пьяном ДТП дом

Пятизвездочные отели в Дубае, брендовые вещи и люксовые авто для 25-летней Анастасии Цапок, что говорится, базовый минимум. Наследница криминального авторитета живет свою лучшую жизнь, обожает скорость и не любит ответственность — с 2022 года у нее накопилось около 170 штрафов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Однако в погоне за впечатлениями Анастасия перешла все границы — 27 сентября в станице Николаевка под Таганрогом девушка на Mercedes-Benz стоимостью 20 миллионов рублей разнесла стену частного дома на улице Ленина. Передняя часть машины буквально повисла в образовавшемся проеме детской комнаты. Цапок и ее пассажир, который пытался замять дело и представлялся «сыном прокурора», находились в нетрезвом состоянии. Лишь чудом в результате аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.