Семья Цапка возместила ущерб за разрушенный в пьяном ДТП дом

Скандальная история о дорожном инциденте под Таганрогом, где пьяная дочь главаря кущевской банды Сергея Цапка на элитном Mercedes протаранила стену жилого дома, закончилась мировым соглашением — владелец здания получил солидную компенсацию и отказался от любых претензий. Виновнице ДТП предстоит ответить за свои действия перед законом. Подробности — в материале «АиФ-Юг».
Въехала колесами в детскую.
Пятизвездочные отели в Дубае, брендовые вещи и люксовые авто для 25-летней Анастасии Цапок, что говорится, базовый минимум. Наследница криминального авторитета живет свою лучшую жизнь, обожает скорость и не любит ответственность — с 2022 года у нее накопилось около 170 штрафов на сумму свыше 200 тысяч рублей. Однако в погоне за впечатлениями Анастасия перешла все границы — 27 сентября в станице Николаевка под Таганрогом девушка на Mercedes-Benz стоимостью 20 миллионов рублей разнесла стену частного дома на улице Ленина. Передняя часть машины буквально повисла в образовавшемся проеме детской комнаты. Цапок и ее пассажир, который пытался замять дело и представлялся «сыном прокурора», находились в нетрезвом состоянии. Лишь чудом в результате аварии никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
В местных СМИ писали, что на место ДТП приезжала мать Анастасии — гражданская жена покойного бандита Анжела Мария Оделин Феррер — и пыталась договориться с владельцем дома о ремонте жилья и оплате аренды квартиры на период работ. Пенсионер остался непреклонен и требовал денежную выплату. Ранее kuban.aif.ru подсчитал, что компенсация ущерба семейству Цапок обойдется примерно в два миллиона рублей. Из-за аварии потерпевшие остались без стены, а также без электричества и газа, так как автомобиль при ударе повредил провода и газопровод. Еще около трех миллионов рублей придется потратить на ремонт машины.
Ситуация могла осложниться дополнительными расходами, однако сторонам удалось договориться без суда. Собеседник «Коммерсанта» сообщил, что между владельцем дома и семьей Анастасии заключено мировое соглашение о внесудебном возмещении морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате ДТП. Сумма выплаты составила 2,5 миллиона рублей.
«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объеме, о чем у нотариуса составлены соответствующие документы», — говорится в сообщении.
История закончилась почти мирно и в правовом поле, однако Анастасии все же придется ответить за свои действия перед законом. В отношении девушки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Дочери Сергея Цапка грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Лишения прав недостаточно?
После разбирательств участники конфликта перестали давать комментарии и предпочли оставить историю в прошлом. И даже тот факт, что после аварии пассажиры Mercedes продолжили вечеринку с выпивкой на «руинах» дома, кажется больше не беспокоит его владельца. Вот только общественный резонанс после скандала не утихает — депутат Госдумы Виталий Милонов задался вопросом, на какие средства был приобретен столько дорогостоящий автомобиль и потребовал лишить Анастасию незаконно нажитого имущества.
«Поскольку папаня является махровым бандитом, осужденным за тяжкие преступления как лидер банды, остается вопрос, почему не все изъяли у его семьи. С чего вдруг она может получить такие средства? Понятно, что это кровавые деньги. Она ездит на автомобиле Mercedes, который пахнет бандитизмом, смертями и убийством. Надо посмотреть все, что у них осталось, и все изъять у этой семейки», — высказался Милонов в беседе с news.ru.
По словам депутата, дочь главы кровавой ОПГ пошла по стопам своего отца и ведет асоциальный образ жизни. Особое внимание вызывает присутствие в ее машине якобы сына прокурора Таганрога. Если данный факт подтвердится, инцидент потребует более тщательного разбирательства.
Кровавая фамилия.
После дорожного происшествия жизнь в поселке Николаевка возвращается в привычное русло. Однако фамилия Цапок, фигурировавшая в деле, в очередной раз напомнила обществу о зверствах «кущевской банды». Преступная группировка действовала на территории Кущевского района с 1998 по 2010 годы. Члены банды во главе с Сергеем Цапком отбирали земли и бизнес местных предпринимателей. Тех, кто был несогласен платить «дань», пытали и убивали.
Апогеем зверства стала расправа над семьей одного из местных фермеров в ноябре 2010 года — было убито 12 человек, в том числе женщины и дети. Хозяина дома пытали дольше всех, требуя информацию о деньгах и ценных вещах. После расправы тела собрали в кучу, облили бензином, а сверху усадили еще живую девочку. Огнем преступники пытались скрыть следы и уничтожить улики. Мужчин задержали и осудили, на сегодняшний день половины из них уже нет в живых — главарь ОПГ умер в камере в 2014 году. Погибшие родственники получили многомиллионные компенсации, но кровавая фамилия укоренилась в истории Кущевского района как синоним нечеловеческой жестокости и беззакония.