В Омской области мужчина выстрелил в машину полицейского из охотничьего карабина

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского. Инцидент произошел 7 октября на заправочной станции в Калачинском районе, где 57-летний приезжий из Республики Алтай не менее двух раз прицельно выстрелил в служебную машину из охотничьего карабина с оптическим прицелом.
Выстрелы были направлены в сторону автомобиля сотрудника правоохранительных органов, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. Пули попали в транспортное средство. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Карабин изъяли и направили на баллистическую экспертизу. Следствие подготовило ходатайство об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.
«Санкция статьи 317 УК РФ предусматривает наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы» , — уточнили в ведомстве.
