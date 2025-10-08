В Омской области мужчина выстрелил в машину полицейского из охотничьего карабина

СУ СК России по Омской области возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейского. Инцидент произошел 7 октября на заправочной станции в Калачинском районе, где 57-летний приезжий из Республики Алтай не менее двух раз прицельно выстрелил в служебную машину из охотничьего карабина с оптическим прицелом.