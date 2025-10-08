В Новосибирске загорелся склад

«Пожарные МЧС России ликвидируют пожар в складском здании в Новосибирске. Поступило сообщение о пожаре на складе по улице Сибиряков-Гвардейцев. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в торгово-производственном складе, площадь пожара уточняется. К тушению привлечено более 70 человек и 23 единицы техники. На место следует пожарный поезд», — говорится в сообщении.