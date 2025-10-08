СКР признал терактом удар ВСУ по белгородскому поселку Маслова Пристань

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что среди пострадавших четыре женщины получили осколочные ранения. У пятерых обнаружили баротравмы. Одной из раненых оказали помощь на месте, четырех доставили в Шебекинскую ЦРБ, еще четырех госпитализируют в белгородские медучреждения. От удара частично разрушен соцобъект, повреждены многоквартирные дома и автомобили.