Житель Севастополя осужден на 15 лет за подготовку теракта по заданию СБУ

Мужчина приговорен к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд постановил, что первые пять лет заключения он проведет в тюрьме, а после освобождения будет находиться под ограничением свободы в течение одного года. С него взыскан штраф в размере 50 тысяч рублей.
Как сообщают РИА Новости, установлено, что осужденный был завербован сотрудником СБУ через интернет-мессенджер. Получая указания от своего куратора, он собирал разведывательные данные о объектах ВС РФ и транспортной инфраструктуры в Севастополе.
Согласно материалам дела, главной задачей фигуранта была подготовка подрыва железнодорожного моста регионального значения. При задержании у осужденного были обнаружены дома самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена и восемь электродетонаторов. Общая масса изъятой взрывчатки составляла несколько килограммов.
Установлено также, что осужденный для теракта завербовал своего знакомого, который, по версии следствия, собирал информацию о расположении объектов ПВО. В отношении этого сообщника в Севастопольском городском суде отдельно рассматривается уголовное дело по статье о государственной измене.