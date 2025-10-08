В сети отелей «Мартон» оказывали интимные услуги

«Сеть отелей “Мартон” связана с организацией предоставления нелегальных интимных услуг, этому есть подтверждение», — цитирует ТАСС представителя Генпрокуратуры из зала суда.
Совладельцем сети отелей является Андрей Марченко, который был компаньоном судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова.
В рамках исполнительного производства наложен обеспечительный арест на все активы, принадлежащие бывшему судье Верховного суда РФ, его деловому партнеру Андрею Марченко — совладельцу сети отелей «Мартон», а также еще 21 аффилированному лицу. Сеть «Мартон» включает 40 гостиничных комплексов в Краснодарском крае, Ростовской области, Москве и других регионах России.
Генеральная прокуратура требует изъятия имущества бывшего судьи общей рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В перечень активов входят 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Ивана и Андрея Марченко.
Момотов занимал ключевые должности в судебной системе: с 2013 года являлся секретарем пленума Верховного суда, с 2019 года входил в состав его президиума. Дважды избирался председателем Совета судей РФ — в 2016 и 2022 годах. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке.