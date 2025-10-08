В сети отелей «Мартон» оказывали интимные услуги

Момотов занимал ключевые должности в судебной системе: с 2013 года являлся секретарем пленума Верховного суда, с 2019 года входил в состав его президиума. Дважды избирался председателем Совета судей РФ — в 2016 и 2022 годах. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей прекратила его полномочия в связи с подачей заявления об отставке.