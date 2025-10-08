Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уклонявшийся от уплаты налогов экс-судья Верховного суда Момотов нанес государству 500 млн ущерба

На суде по делу экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова прокурор сообщил, что фигурант «искусственно дробил бизнес», чтобы уйти от налогов на полмиллиарда рублей. Генеральная прокуратура требует обратить в доход государства недвижимость, которую подсудимый зарегистрировал на третьих и подконтрольных лиц.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов нанес государству ущерб на сумму более 500 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщают «Известия».

Как заявил прокурор в ходе заседания Останкинского районного суда Москвы, подсудимый «искусственно дробил бизнес и уходил от налогов», подчеркнув, что ущерб до сих пор не погашен.

На суде также была отклонена просьба адвоката о закрытии процесса. Защитник настаивал на том, что в деле фигурируют личные сведения и банковская тайна.

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск, требуя изъять объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на третьих и подконтрольных лиц. По данным источника «Известий», фигурант оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных лиц, при этом не декларируя свой реальный доход.

На фоне расследования, 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия Момотова, а 3 октября ему был ограничен выезд за рубеж.