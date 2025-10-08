Уклонявшийся от уплаты налогов экс-судья Верховного суда Момотов нанес государству 500 млн ущерба

Ранее Генпрокуратура РФ подала иск, требуя изъять объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на третьих и подконтрольных лиц. По данным источника «Известий», фигурант оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных лиц, при этом не декларируя свой реальный доход.