Уклонявшийся от уплаты налогов экс-судья Верховного суда Момотов нанес государству 500 млн ущерба

Бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов нанес государству ущерб на сумму более 500 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщают «Известия».
Как заявил прокурор в ходе заседания Останкинского районного суда Москвы, подсудимый «искусственно дробил бизнес и уходил от налогов», подчеркнув, что ущерб до сих пор не погашен.
На суде также была отклонена просьба адвоката о закрытии процесса. Защитник настаивал на том, что в деле фигурируют личные сведения и банковская тайна.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск, требуя изъять объекты недвижимости, которые были зарегистрированы на третьих и подконтрольных лиц. По данным источника «Известий», фигурант оформлял приобретенную недвижимость и бизнес на доверенных лиц, при этом не декларируя свой реальный доход.
На фоне расследования, 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия Момотова, а 3 октября ему был ограничен выезд за рубеж.