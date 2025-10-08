Ричмонд
В Березниках местный житель попытался украсть медь из шахты

Его поймали и оштрафовали.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках 46-летний мужчина привлечен к ответственности за попытку кражи на местном шахтном предприятии. Суд признал его виновным по статьям, связанным с покушением на хищение.

Как выяснилось в ходе расследования, работая на шахте, горожанин на протяжении месяца выносил из цеха лом и остатки медного кабеля. Он прятал металл в рюкзак и незаметно проносил через проходную, после чего складывал украденное в личный шкафчик в раздевалке.

Попытку вывезти около 81 килограмма меди мужчина предпринял в марте этого года, собираясь сдать металл в пункт приёма. Однако его действия заметили сотрудники охраны предприятия, которые остановили нарушителя и вызвали полицию.

Правоохранители изъяли похищенное имущество, стоимость которого оценили более чем в 64 тысячи рублей, и вернули его владельцу.

По решению суда злоумышленнику назначен штраф как мера уголовного наказания.