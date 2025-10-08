В Березниках местный житель попытался украсть медь из шахты

Как выяснилось в ходе расследования, работая на шахте, горожанин на протяжении месяца выносил из цеха лом и остатки медного кабеля. Он прятал металл в рюкзак и незаметно проносил через проходную, после чего складывал украденное в личный шкафчик в раздевалке.