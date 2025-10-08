Сотрудник салона связи спас сбережения пермяков почти на полмиллиона рублей

Все началось, когда в офис оператора обратился взволнованный мужчина с просьбой помочь оформить перевод крупной суммы в одну из стран СНГ. Его поведение насторожило Никиту: посетитель заметно нервничал и не мог объяснить цель перевода. Сотрудник аккуратно расспросил клиента и понял, что тот действует под давлением. Похожая ситуация произошла и с женщиной, пришедшей через несколько дней: она также пыталась совершить перевод по указанию неизвестных.