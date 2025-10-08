Сотрудник салона связи спас сбережения пермяков почти на полмиллиона рублей

В Перми благодаря внимательности сотрудника салона связи два случая попытки мошенничества завершились благополучно. Горожане могли лишиться почти 500 тысяч рублей, если бы не своевременная реакция сотрудника МегаФона Никиты.
Все началось, когда в офис оператора обратился взволнованный мужчина с просьбой помочь оформить перевод крупной суммы в одну из стран СНГ. Его поведение насторожило Никиту: посетитель заметно нервничал и не мог объяснить цель перевода. Сотрудник аккуратно расспросил клиента и понял, что тот действует под давлением. Похожая ситуация произошла и с женщиной, пришедшей через несколько дней: она также пыталась совершить перевод по указанию неизвестных.
В обоих случаях Никита стал отвлекать клиентов разговорами, чтобы выиграть время и предотвратить транзакции, а его коллеги в это же время сообщили о подозрительных ситуациях в полицию. Прибывшие сотрудники подтвердили: оба инцидента — пример классической схемы дистанционного мошенничества. Благодаря бдительности работника салона связи пермяки сохранили свои деньги, суммарно почти 500 тысяч рублей.
— Для мошенников неважно, кто перед ними — студент, пенсионер или родитель. Они всегда давят на эмоции, заставляя действовать быстро и не раздумывая. Поэтому важно быть внимательным не только к документам, но и к состоянию человека. Я рад, что смог помочь, — говорит Никита.
За проявленную бдительность, смекалку и неравнодушие сотрудник оператора связи получил благодарственное письмо из рук начальника УМВД по Перми А. Н. Салтыкова.
В компании подчеркивают: подобные истории — не редкость. Сотрудники салонов связи часто становятся первыми, кто замечает тревожные сигналы и помогает клиентам избежать обмана. А при получении звонков с незнакомых номеров советуют не поддаваться панике и не называть коды из смс, а положить трубку и перезвонить в организацию по официальному номеру.